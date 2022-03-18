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Мальчик попал под машину в Шушарах. Водителя с начала года уже 9 раз ловили на превышении скорости

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Пушкинском районе Петербурга. Обстоятельства стали известны «Фонтанке» 18 марта.

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По предварительным данным, 17 марта около 20:10 в Шушарах, у дома 23/1 по Ростовской улице, «Тойота Камри» сбила 11-летнего пятиклассника, который вышел из-за припаркованной машины. Мальчик получил рваную лоскутную рану колена с проникающим ранением сустава. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

И пострадавший, и 35-летний водитель живут на этой самой улице, в разных домах. По данным «Фонтанки», мужчина с начала 2022 года уже девять раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

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Комментарии (4)

VKuser181384498
Пешеход, если и нарушил, то подверг опасности только себя самого. У пешехода отсутствует смертоносное и травмирующее средство передвижения, а у водителя оно есть.
А13579
Водитель привлекался к ответственности. Хочется продолжить: пешеход, даже если нарушал, не привлекался.
Игoрь
Если он попался 9 раз за два месяца - значит по правилам он не ездит вообще. Убежден, что таких водителей нужно лишать прав пожизненно, т.к. заставить таких хотя бы изредка соблюдать ПДД невозможно.
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