Мальчик попал под машину в Шушарах. Водителя с начала года уже 9 раз ловили на превышении скорости

По предварительным данным, 17 марта около 20:10 в Шушарах, у дома 23/1 по Ростовской улице, «Тойота Камри» сбила 11-летнего пятиклассника, который вышел из-за припаркованной машины. Мальчик получил рваную лоскутную рану колена с проникающим ранением сустава. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.



И пострадавший, и 35-летний водитель живут на этой самой улице, в разных домах. По данным «Фонтанки», мужчина с начала 2022 года уже девять раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

