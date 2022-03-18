Солнце греет всё сильнее. В воскресенье в Петербурге температура превысит 10 градусов

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 марта в Петербурге будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Ночью температура опускалась до минус 2–4 градусов, днём же повысится до плюс 7–9, на побережье Финского залива до плюс 5.



«Яндекс» предупреждает, что сегодняшние плюс 7 при низкой влажности воздуха 41 % будут ощущаться как плюс 2. Вообще, это повышенная температура. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 18 марта в городе бывает облачно с прояснениями, от минус 8 градусов ночью до плюс 3 днём. Холоднее всего в этот день было в 1963 году, минус 27 днём, а теплее всего — в 2015 году, плюс 12.

