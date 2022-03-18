Солнце греет всё сильнее. В воскресенье в Петербурге температура превысит 10 градусов

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 марта в Петербурге будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Ночью температура опускалась до минус 2–4 градусов, днём же повысится до плюс 7–9, на побережье Финского залива до плюс 5.
«Яндекс» предупреждает, что сегодняшние плюс 7 при низкой влажности воздуха
«Сегодня, 18 марта, обширный барический максимум сохранит своё воздействие на погоду Северной столицы. При небольшой облачности осадков не ожидается, и после слабых ночных заморозков солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.