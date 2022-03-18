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Солнце греет всё сильнее. В воскресенье в Петербурге температура превысит 10 градусов

Тепло в Петербурге набирает силы. В воскресенье даже ночью температура может быть плюсовой, а днём — до плюс 11.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 марта в Петербурге будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Ночью температура опускалась до минус 2–4 градусов, днём же повысится до плюс 7–9, на побережье Финского залива до плюс 5.

«Яндекс» предупреждает, что сегодняшние плюс 7 при низкой влажности воздуха 41 % будут ощущаться как плюс 2. Вообще, это повышенная температура. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 18 марта в городе бывает облачно с прояснениями, от минус 8 градусов ночью до плюс 3 днём. Холоднее всего в этот день было в 1963 году, минус 27 днём, а теплее всего — в 2015 году, плюс 12.

«Сегодня, 18 марта, обширный барический максимум сохранит своё воздействие на погоду Северной столицы. При небольшой облачности осадков не ожидается, и после слабых ночных заморозков солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

266130020
среди потока г.., единственная хорошая новость, согревающая уши
07A
Нет, лет через пятнадцать они к вам приедут еще раз!
X-кот
детские сады тоже на Z-митинг выведут, по поводу хорошей погоды?
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