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Электромонтажника задержали в Петербурге после заявления жены об инцесте

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Невского района, которого жена обвинила в инцесте, длившемся больше месяца.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 марта, заявление на супруга жительница улицы Бабушкина принесла накануне, около девяти вечера, в 32-й отдел полиции. Женщина рассказала о страшном открытии, которое сделала, поговорив по душам с 13-летней дочерью — с февраля по март 2022 года до нее домогался собственный отец.

Уже через час подозреваемого задержали во 2-м Рабфаковском переулке и увезли в следственный комитет.

В рамках дела, возбужденного по статье «Насильственные действия сексуального характера», мужчину задержали пока на двое суток.

У пары есть еще сын пяти лет.

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Комментарии (7)

263836471
А при чём тут "электромонтажник"???
TheBest
Фу какая гадость.
Зачастую неадекватные мамаши мстят таким образом. А еще сами ложкой синяки ставят, а потом бегут с заявлением.
266069025
За ложное обвинение нужно давать 10 лет тюрьмы, тогда таких случаев станет намного меньше
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