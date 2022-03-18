Электромонтажника задержали в Петербурге после заявления жены об инцесте

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Невского района, которого жена обвинила в инцесте, длившемся больше месяца.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 марта, заявление на супруга жительница улицы Бабушкина принесла накануне, около девяти вечера, в 32-й отдел полиции. Женщина рассказала о страшном открытии, которое сделала, поговорив по душам с 13-летней дочерью — с февраля по март 2022 года до нее домогался собственный отец.
Уже через час подозреваемого задержали во 2-м Рабфаковском переулке и увезли в следственный комитет.
В рамках дела, возбужденного по статье «Насильственные действия сексуального характера», мужчину задержали пока на двое суток.
У пары есть еще сын пяти лет.