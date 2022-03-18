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Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова, сыгравшая подругу «Любимой женщины механика Гаврилова»

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Заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

«Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. Она окончила школу-студию при МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного театра. Назарова также снималась в кино — в картинах «Неоконченная пьеса для механического пианино» (Верочка), «Любимая женщина механика Гаврилова» (подруга главной героини), «Старый Новый год», «Последний побег» и других.

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