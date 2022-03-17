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Самолет сел в Минеральных Водах по пути из Пулково в Сочи. Ему помешал снег

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Самолет авиакомпании «Россия» по пути из Пулково в Сочи ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Причиной стали снег и плохая видимость в районе сочинского аэропорта, сообщает 17 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Судя по онлайн-табло, в Минеральных Водах борт приземлился в начале одиннадцатого. Помимо него, туда ушли еще четыре самолета: из Уфы («Победа»), из московских Шереметьево и Домодедово (Nordwind и S7) и из Красноярска («Аэрофлот»).

Уточняется, что на вылет аэропорт Сочи работает штатно, последствия аномального для марта снегопада ликвидируют.

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Комментарии (1)

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