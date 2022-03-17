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Белый дом: Китаю придется отвечать, если он поддержит Россию в Украине

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В Белом доме озабочены информацией о том, что Китай якобы рассматривает возможность поставок военной техники в Россию. Об этом 17 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Данные о том, что КНР якобы ведет переговоры о подобных поставках, появились в американских СМИ на минувшей неделе со ссылкой на источники в разведке США. Пекин и Москва официально это отрицали. Блинкен подчеркнул, что завтра Джо Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР СИ Цзиньпином и предупредит об ответных мерах, если Китай решит поддержать Россию.

По словам госсекретаря США, в Белом доме пока не видят «осмысленных усилий» со стороны России на пути мирных переговоров с Украиной.

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Комментарии (6)

denem
Где рота детей олигархов? Почему гибнут дети простого народа?
ToriGarri
Байден достал((( вышел,что то сказал,потом опять вышел, и другое сказал(( на лицо - проблемы со здоровьем.
Piter Russo
На Китай американцы по отдельным направлениям санкции уже лет пять если не больше введены, включая санкции на отдельные организации вроде китайских контор по закупкам для нужд армии Китая , и они вынуждены у американцев всякую дрянь покупать, вроде гмо-шных продуктов питания и гос. облигаций..
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