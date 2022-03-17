Белый дом: Китаю придется отвечать, если он поддержит Россию в Украине

В Белом доме озабочены информацией о том, что Китай якобы рассматривает возможность поставок военной техники в Россию. Об этом 17 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Данные о том, что КНР якобы ведет переговоры о подобных поставках, появились в американских СМИ на минувшей неделе со ссылкой на источники в разведке США. Пекин и Москва официально это отрицали. Блинкен подчеркнул, что завтра Джо Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР СИ Цзиньпином и предупредит об ответных мерах, если Китай решит поддержать Россию.

