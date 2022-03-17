На Украине погиб командир полка ВДВ и еще четверо военнослужащих из Костромы

Командир полка ВДВ полковник Сергей Сухарев и еще четверо военнослужащих из Костромы погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом 17 марта сообщил телеканал ГТРК «Кострома».



«Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким павших воинов. Семьям героев будет оказана всесторонняя поддержка», — говорится в сообщении.



Помимо Сухарева, погибли капитан Алексей Никитин, ефрейтор Юрий Дегтярев, сержант Сергей Лебедев и сержант Александр Лимонов.



Напомним, ранее о гибели военнослужащих в ходе спецоперации на Украине сообщали власти Петербурга, Ленобласти, Мордовии, Тувы. Минобороны только 2 марта озвучивало потери российской армии: по официальным данным, на тот момент погибли 498 военных, 1597 были ранены.

