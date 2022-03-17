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На Украине погиб командир полка ВДВ и еще четверо военнослужащих из Костромы

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Командир полка ВДВ полковник Сергей Сухарев и еще четверо военнослужащих из Костромы погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом 17 марта сообщил телеканал ГТРК «Кострома».

«Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким павших воинов. Семьям героев будет оказана всесторонняя поддержка», — говорится в сообщении.

Помимо Сухарева, погибли капитан Алексей Никитин, ефрейтор Юрий Дегтярев, сержант Сергей Лебедев и сержант Александр Лимонов.

Напомним, ранее о гибели военнослужащих в ходе спецоперации на Украине сообщали власти Петербурга, Ленобласти, Мордовии, Тувы. Минобороны только 2 марта озвучивало потери российской армии: по официальным данным, на тот момент погибли 498 военных, 1597 были ранены.

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