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В Ленобласти задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

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Водитель, который скрылся после смертельного ДТП в Усть-Луге, задержан спустя неделю после аварии. Об этом вечером 17 марта сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу полицейского главка.

По данным ведомства, 55-летнего водителя грузовика МАЗ задержали инспекторы по розыску ОГИБДД по Кингисеппскому району Ленобласти. По предварительным данным, он сбил пешехода на 32-м километре дороги «Подъезд к порту Усть-Луга» около одиннадцати часов вечера 11 марта. От полученных травм 31-летний житель Свердловской области скончался на месте, водитель же скрылся с места аварии.

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