Минфин предлагает повысить лимит беспошлинного ввоза товаров до тысячи евро, чтобы избежать дефицита

Министерство финансов РФ предлагает увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для граждан до 1 тысячи евро до 1 октября 2022 года. Об этом 17 марта сообщает ТАСС.



«Это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран коллективного Запада», — подчеркнули в Минфине.



Предложение уже направлено в Минэкономразвития, затем его собираются рассмотреть на уровне Совета Евразийской экономической комиссии. «Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются», — уточнили в Минфине.

