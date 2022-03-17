FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минфин предлагает повысить лимит беспошлинного ввоза товаров до тысячи евро, чтобы избежать дефицита

12
Печать

Министерство финансов РФ предлагает увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для граждан до 1 тысячи евро до 1 октября 2022 года. Об этом 17 марта сообщает ТАСС.

«Это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран коллективного Запада», — подчеркнули в Минфине.

Предложение уже направлено в Минэкономразвития, затем его собираются рассмотреть на уровне Совета Евразийской экономической комиссии. «Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются», — уточнили в Минфине.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Zloi_prohozhiy
Радоваться, что ли
SU LUX INN
добрая Новость! это сколько ежей можно за Один присест завезти!
***_555
А ещё вот интересненькое:

ЦБ предписал банкам усилить контроль за клиентами, чтобы они не обходили введенные из-за санкций ограничения на валютные операции, а также не скупали товары для перепродажи. При выявлении таких операций банки смогут их блокировать
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний