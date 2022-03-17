Минобороны: ВС России на Украине за день продвинулись на 10 км и взяли два села

Российские войска в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на 10 километров. Об этом 17 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 км», — сообщил он.



Также в оборонном ведомстве отчитались о сбитом украинском вертолете Ми-24 и пяти уничтоженных беспилотниках. Кроме того, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 29 военных объектов, среди них три командных пункта, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

