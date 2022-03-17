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Гадалка взяла у петербурженки миллион за снятие порчи. Суд оценил колдовство на 4 года колонии

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Предприимчивая гадалка, предложившая петербурженке обряд за миллион рублей, отправится в колонию. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Обман произошел в марте прошлого года. Так называемая гадалка, уроженка Псковской области, заявила жительнице Петербурга, что на ее сына наложена любовная порча. Снять ее было просто – требовались только деньги.

Женщина поверила и в течение нескольких месяцев перевела «гадалке» более миллиона рублей. Теперь ворожея проведет 4 года в колонии общего режима.

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Комментарии (3)

Otkating
Дёшево взяла. За кабаева многие дали бы больше.
ShkVAl
Как доказали отсутсвие связи с потусторонними силами?
812
и за что ее посадили? если бы гундяев пообещал "освятить" ей дом или кровать его бы тоже посадили?
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