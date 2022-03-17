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Суд в Ленобласти дал экс-директору и главному лесничему в Киришах семь условных лет за получение взятки

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Суд в Ленобласти огласил приговор руководителю киришского филиала «Ленобллеса» Абдуле Муртазалиеву и главному лесничему Киришского района Алексею Мартюкову. Им инкриминировали получение особо крупной взятки в составе организованной группы.

Как сообщает 17 марта 47news, ссылаясь на пресс-службу СК Ленобласти, оба получили по семь лет условно. Кроме того, их на пять лет каждого отлучили от службы в государственных и муниципальных учреждениях.

Следствие установило, что подсудимые договорились с представителем коммерческой фирмы о передаче пяти миллионов рублей. С марта 2018-го по октябрь 2019 года через посредника они получили 1,25 млн — часть этой суммы. В обмен чиновники «Ленобллеса» обещали закрыть глаза на факт незаконной вырубки леса на территории участковых лесничеств, а также нарушений законодательства о недропользовании, и были намерены утвердить акт приема-передачи участков по окончании договоров аренды.

В ноябре 2019 года «Фонтанка» писала, что руководителя проекта компании АО «Краснодаргазстрой» Сергея Васильченко задержали в Петербурге. Его заподозрили в передаче взятки Алексею Мартюкову и Абдуле Муртазалиеву. Подробнее об этом читайте в материале 47news.

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Комментарии (3)

264653831
через пару лет награждать будут взяточников.
15133156141
" Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно!"
SlawaPiter
Сколько занесли?
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