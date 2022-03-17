Премьер-министр Украины убеждал Nestle уйти из России — в компании отказались

В четверг, 17 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что побеседовал с CEO швейцарской корпорации Nestle Марком Шнайдером о «неэтичности работы в России», но «не нашёл понимания»: компания остаётся в России, несмотря на массовые призывы к бойкоту.



2 марта Nestle опубликовала официальное заявление Марка Шнайдера о ситуации на Украине. В нём не было намёка на уход компании с российского рынка, однако сообщалось, что руководство обеспокоено текущей ситуацией. Тогда Шнайдер обещал, что в ответ Nestle увеличит пожертвования в Международную федерацию Красного Креста до 1 млн швейцарских франков.

