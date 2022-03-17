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Премьер-министр Украины убеждал Nestle уйти из России — в компании отказались

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В четверг, 17 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что побеседовал с CEO швейцарской корпорации Nestle Марком Шнайдером о «неэтичности работы в России», но «не нашёл понимания»: компания остаётся в России, несмотря на массовые призывы к бойкоту.

2 марта Nestle опубликовала официальное заявление Марка Шнайдера о ситуации на Украине. В нём не было намёка на уход компании с российского рынка, однако сообщалось, что руководство обеспокоено текущей ситуацией. Тогда Шнайдер обещал, что в ответ Nestle увеличит пожертвования в Международную федерацию Красного Креста до 1 млн швейцарских франков.

В пятницу, 11 марта, у компании появилась более конкретная позиция: Nestle заявила о приостановке импорта в Россию всего, кроме товаров первой необходимости, — детского питания, каш, специализированного питания и лечебных кормов для домашних животных. Кроме того, швейцарская корпорация пообещала приостановить инвестиции и экспорт продукции из России в страны СНГ, а также отказаться от рекламы в стране. Российские фабрики при этом продолжают работать, как раньше.

Nestle — швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Основные торговые марки — детское питание NUN и Gerber, корма для животных Purina, Friskшуы и др., а также продуктовые марки KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea. Кроме того, корпорации принадлежат 20% французской косметической компании L’Oreal.

Выручка ООО «Нестле Россия» в 2020 году составила 165,77 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 89,9% до 9,63 млрд рублей.

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Комментарии (7)

baddanZer
Nestle выгоднее с Украины уйти, чем из России.
BARSUKA
что это Friskшуы?
VKuser199962806
А что, молодцы. И торговать не перестанут и рекламы не будет.
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