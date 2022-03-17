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Сидели, выпивали, а потом он упал на нож. Петербургский суд разобрался в праздничной драме на судне в Испании

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Кировский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении Светланы Вальякки, ее признали виновной по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подробности приводит 17 марта объединенная пресс-служба судов.

Установлено, что в ночь на 8 марта 2020 года в каюте научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» (приписан к Морскому порту Санкт-Петербург), ошвартованного в порту испанского города Санта-Крус-де-Тенерифе, Вальякка в результате конфликта умышленно не менее двух раз ударила потерпевшего ножом в живот.

Женщина признала, что находилась в это время в каюте, они с потерпевшим спокойно выпивали и разговаривали, а травмы он получил из-за того, что сам упал на нож, который она держала в руках. Также подсудимая рассказала, что возместила вред, выплатив 300 тысяч рублей.

Суд учел, что Вальякка частично признала вину, ранее не судима, частично возместила ущерб, принесла извинения и положительно характеризуется по месту работы. Изначально ей вменяли покушение на убийство, но позже ее действия переквалифицировали на нанесение тяжкого вреда.

Вальякка получила 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшему еще 400 тысяч в качестве моральной компенсации.

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Комментарии (2)

teodor
Самый справедливый суд в мире)))
zimirev
И так 2-а раза 😂
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