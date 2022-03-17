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Двух львят, пуму, обезьяну, птицу и тысячи рогов обнаружили в «ГАЗели» в Волгограде

Сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц Волгограда фургон и нашли в кузове ящики с экзотическими животными и коробки, набитые рогами. В том числе там оказались два маленьких львенка, один при перевозке ободрал нос и лоб.

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Видео: МВД Медиа

Житель Карачаево-Черкесской Республики вез в грузовой «ГАЗели» двух львят (примерно трехмесячных, по словам специалиста), пуму, обезьяну и птицу, вид которой предстоит идентифицировать специалистам, а также несколько тысяч рогов парнокопытных, предположительно сайгака, сообщает 17 марта «МВД Медиа». Со слов мужчины, животных он взял в передвижном зоопарке в Самаре и должен был доставить в зоопарк в Карачаево-Черкесии по заказу хозяина зверинца. При этом документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки груза, и ветеринарных сертификатов у него не было.

На место вызвали ветеринара кинологического центра волгоградского МВД. Он осмотрел животных и пришел к выводу, что они истощены. На кадрах, снятых сотрудниками полиции, видно, что у одного из львят ободраны нос и лоб, у птицы — крыло, а пума испуганно прижимает уши.

Скриншот видео <a href="https://youtu.be/3Q5LP8FmsAc" class="_ io-leave-page" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
Скриншот видео «МВД Медиа»
Скриншот видео <a href="https://youtu.be/3Q5LP8FmsAc" class="io-leave-page _" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
Скриншот видео «МВД Медиа»
Скриншот видео <a href="https://youtu.be/3Q5LP8FmsAc" class="io-leave-page _" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
Скриншот видео «МВД Медиа»
Скриншот видео <a href="https://youtu.be/3Q5LP8FmsAc" class="io-leave-page _" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
Скриншот видео «МВД Медиа»
Скриншот видео <a href="https://youtu.be/3Q5LP8FmsAc" class="io-leave-page _" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
Скриншот видео «МВД Медиа»
Скриншот видео <a href="https://youtu.be/3Q5LP8FmsAc" class="io-leave-page _" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
Скриншот видео «МВД Медиа»
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«Для тщательного осмотра, оценки состояния здоровья и подбора рациона питания животных отвезли в специализированную ветеринарную клинику, а затем временно разместили в вольерах полицейского кинологического центра», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водителя доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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