Святой Патрик в городе Святого Петра: что мы знаем о самом зеленом весеннем празднике?

Считается, что душа умершего должна веселиться вместе с живыми, поэтому положено вспоминать все забавное, доброе, что связано с ушедшим в мир иной. Судя по многочисленным преданиям, святой Патрик был интересным человеком, а его жизнь полна приключений и чудес.

Святой Патрик — один из наиболее почитаемых и любимых в Ирландии святых, а 17 марта — день его смерти. Но тем не менее это именно праздник, и проходит он всегда шумно, ярко и весело. Это объясняется особенностями национального характера ирландцев: горевать на поминках у них не принято.

Так, в 16-летнем возрасте он был похищен пиратами-работорговцами и увезен в Ирландию. Шесть лет Патрик провел в плену, потом ему удалось бежать в Галлию, и только через несколько лет он вернулся в Ирландию уже христианским миссионером.

За три десятка лет, что Патрик прожил на Зеленом острове, он окрестил тысячи людей, открыл множество школ, монастырей и церквей. Мифы повествуют о том, что Патрик изгнал из страны всех ядовитых змей, что он объяснял людям значение Святой Троицы, используя для этого зеленый клеверный трилистник. Более 60 церквей и соборов Ирландии носят его имя, самый известный из них — собор Святого Патрика в Дублине.





Какое все зеленое!

День святого Патрика — покровителя Ирландии — давно вырос из статуса национального торжества. В середине марта миллионы людей по всему миру вне зависимости от национальности становятся «немножко ирландцами».

В День Патрика в фаворе зеленые одежды, народная музыка, вкусный портер и клевер-трилистник.

А в 2017 году Святого Патрика включили в список почитаемых РПЦ святых из Центральной и Западной Европы. Правда, по православному календарю его день — 30 марта. Но кто нам мешает отпраздновать дважды?