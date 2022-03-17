В Петербурге женщина продавала букеты из краснокнижных подснежников. Цена за редкость оказалась скромной

Продавщицу подснежников заметили сотрудники Росприроднадзора по СЗФО у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Женщина предлагала купить весенние цветы за 200 рублей, но не цена смутила инспекторов: их внимание привлекло происхождение товара.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 17 марта, растения занесены в Красную книгу РФ. Предположительно их завезли с юга страны.

