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В Петербурге женщина продавала букеты из краснокнижных подснежников. Цена за редкость оказалась скромной

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Продавщицу подснежников заметили сотрудники Росприроднадзора по СЗФО у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Женщина предлагала купить весенние цветы за 200 рублей, но не цена смутила инспекторов: их внимание привлекло происхождение товара.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 17 марта, растения занесены в Красную книгу РФ. Предположительно их завезли с юга страны.

Северо-Западное управление Росприроднадзора

«Продавец пытался сбыть 150 весенних букетиков редких растений. <...> Образцы направлены на экспертизу для определения видовой принадлежности», — добавили в Росприроднадзоре.

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора
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Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений). Ведется расследование.

В ведомстве напоминают, что ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и за приобретение подобных товаров.

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора

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Комментарии (4)

DimDimych
У нас в деревне бабулька выращивает в теплицах сначала подснежники, потом тюльпаны и нарциссы. Причем продает за копейки и цену заряжать не хочет. Всегда у неё беру ранние цветы, в магазинах таких не купишь.
Или свои подснежники тоже нельзя продавать?
Чёрт Опасный
Решила не договариваться с местными?)
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