В Петербурге женщина продавала букеты из краснокнижных подснежников. Цена за редкость оказалась скромной

Продавщицу подснежников заметили сотрудники Росприроднадзора по СЗФО у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Женщина предлагала купить весенние цветы за 200 рублей, но не цена смутила инспекторов: их внимание привлекло происхождение товара.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 17 марта, растения занесены в Красную книгу РФ. Предположительно их завезли с юга страны.
Северо-Западное управление Росприроднадзора
«Продавец пытался сбыть 150 весенних букетиков редких растений. <...> Образцы направлены на экспертизу для определения видовой принадлежности», — добавили в Росприроднадзоре.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений). Ведется расследование.
В ведомстве напоминают, что ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и за приобретение подобных товаров.