Россию и Белоруссию исключают из Международного союза биатлонистов

Исполком Международного союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте IBU 17 марта.



«Отстранение будет регулярно пересматриваться исполкомом до очередного конгресса в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения отстраненных федераций. Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера, и у них есть семь дней на ответ. По истечении этого срока исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение об отстранении», — уточнили в Международном союзе биатлонистов.

