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Россию и Белоруссию исключают из Международного союза биатлонистов

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Исполком Международного союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте IBU 17 марта.

«Отстранение будет регулярно пересматриваться исполкомом до очередного конгресса в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения отстраненных федераций. Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера, и у них есть семь дней на ответ. По истечении этого срока исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение об отстранении», — уточнили в Международном союзе биатлонистов.

Кроме того, IBU планирует выделить 250 тысяч евро в качестве помощи украинским биатлонистам и поможет им в организации тренировочных лагерей и с предоставлением оборудования.

Программу Международного союза биатлонистов поддержали национальные федерации восьми стран — Австрии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Ранее IBU отстранил от международных турниров российских и белорусских биатлонистов.

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Комментарии (4)

Kilrathi
А толку в этих соревнованиях, если РФ постоянно в призерах по танковому биатлону
Эрнесто
Что я не пойму? Эти организации по какому принципу функционируют? Решение принимается большинством или как?
муматор
а на основании чего? Должна быть какая-то статья.
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