«Нечего бояться». Путин призвал компании и банки вкладываться в Крым

«Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер,... теперь им нечего бояться. Теперь они, включая и банки, могут спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, осваивая новые ниши рынка», — сказал 17 марта Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

Президент РФ заявил, что российским компаниям и банкам можно начинать работать в Крыму, не опасаясь санкций.

По его словам, антироссийские санкции создают проблемы, однако и открывают новые возможности для бизнеса на полуострове.



«Да, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее», — заметил Путин.



Глава государства добавил, что время показало правильность выбора крымчан по воссоединению с Россией.

