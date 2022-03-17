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«Нечего бояться». Путин призвал компании и банки вкладываться в Крым

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Президент РФ заявил, что российским компаниям и банкам можно начинать работать в Крыму, не опасаясь санкций.

«Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер,... теперь им нечего бояться. Теперь они, включая и банки, могут спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, осваивая новые ниши рынка», — сказал 17 марта Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

По его словам, антироссийские санкции создают проблемы, однако и открывают новые возможности для бизнеса на полуострове.

«Да, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее», — заметил Путин.

Глава государства добавил, что время показало правильность выбора крымчан по воссоединению с Россией.

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Комментарии (17)

Ник Приносящий Счастье
А сколько населения для Крыма оптимально? Если часть популяции переселить туда, сэкономим на отоплении. И на лекарствах, там все же климат оздоравливающий. На транспорте туда-сюда на отдых - они и так на курорте будут. Даже если +1млн человек - это уже внушительная цифра.
VOROBEJ
Как же хорошо,что есть диванные эксперты,которые брызжут желчью на страну.Что они могут? Кнопки на телефоне и то путают.Пена смоется,страна останется.А так видно,кто есть ху.Пишите свистуны,работайте братья.
Эд Хэммет
Ну наконец! Ради этого точно стоило начинать "спецоперацию". Правда, по оценкам ведущих экономистов спад ВВП в 2022 году составит от 15 до 30%. Но это мелочь по сравнению с главным - Крым наш, а РФ - крымская.
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