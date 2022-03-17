Иностранец получил 19 лет лишения свободы за подготовку теракта в России

Суд приговорил гражданина одного из соседних государств к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта в московском регионе. Об этом 17 марта сообщает ГСУ СКР по Подмосковью.



Как установило следствие, подсудимый, находясь на территории России, вступил в террористическую организацию. ТАСС уточняет, что речь идет об «Исламском государстве»* (запрещенная в РФ МТО). В июне 2021 года мужчина разработал план теракта и изготовил самодельное взрывное устройство. Однако правоохранителям удалось раскрыть его замысел и предотвратить трагедию.

