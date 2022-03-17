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Иностранец получил 19 лет лишения свободы за подготовку теракта в России

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Суд приговорил гражданина одного из соседних государств к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта в московском регионе. Об этом 17 марта сообщает ГСУ СКР по Подмосковью.

Как установило следствие, подсудимый, находясь на территории России, вступил в террористическую организацию. ТАСС уточняет, что речь идет об «Исламском государстве»* (запрещенная в РФ МТО). В июне 2021 года мужчина разработал план теракта и изготовил самодельное взрывное устройство. Однако правоохранителям удалось раскрыть его замысел и предотвратить трагедию.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в СК.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.

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Комментарии (2)

Maik5
"Суд приговорил гражданина одного из соседних государств"
Соседних кому?
Daster
Какого соседнего государства?
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