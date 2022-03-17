Мишустин: С 18 марта будут сняты все ограничения на перемещения граждан в рамках Союзного государства

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что с полуночи 18 марта будут сняты все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 17 марта сообщает «Интерфакс».



«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии», — отметил он.

