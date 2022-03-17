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Мишустин: С 18 марта будут сняты все ограничения на перемещения граждан в рамках Союзного государства

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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что с полуночи 18 марта будут сняты все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 17 марта сообщает «Интерфакс».

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии», — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ заявлял, что на фоне западных санкций Москва и Минск принимают скоординированные меры для обеспечения экономической безопасности и видят необходимость в усилении кооперации в Союзном государстве.

По словам председателя правительства, страны Запада оказывают на РФ и Белоруссию масштабное санкционное давление, конечная цель которого — ухудшение качества жизни граждан.

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Комментарии (18)

jump
так что , обьединяемся с РБ? референдумы всякие там , уже и не надо ? спецоперация сплотила людей ?
муматор
а на выезд по земле из РФ ограничения тоже сняли? Или коронавирус только Белоруссию покинул, а в остальных странах ждёт не дождётся нас ?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ура!
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