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Уровень инфляции в еврозоне поставил новый рекорд — 5,9%

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Рост цен в России может быть обусловлен не только падением курса рубля, но и повышением стоимости европейских товаров. Инфляция в Европе в феврале выросла до 5,9% в годовом исчислении, сообщает 17 марта Евростат.

Это самый высокий показатель с момента полноценного введения единой европейской валюты в 2002 году. Евростат связывает такое развитие событий со стремительным ростом цен на энергоресурсы на 31,7% по сравнению с 28,8% в январе. Для сравнения: годовые темпы инфляции в январе составляли 5,1%, а годом ранее этот показатель был 1,3%. Самый низкий уровень инфляции зарегистрировали на Мальте, во Франции (4,2%), а самый высокий — в Литве (14,0%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10,0%).

Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Евростата. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста цен на 5,4%, эксперты The Wall Street Journal — на 5,3%. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 5,1%, а стоимость услуг — на 2,5%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале увеличились на 2,7% в годовом выражении. Это максимум с января 1997 года.

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Комментарии (22)

jump
пусть радуются ! у нас в 10 раз больше
муматор
меня больше в РФ интересует, я тут живу. Какой у нас процент сейчас - 20, 30?
267086865
Не знаю как в среднем по еврозоне, а индекс ИЦП в той же финке ( январь-март) не изменился, остался прежним.
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