Уровень инфляции в еврозоне поставил новый рекорд — 5,9%

Рост цен в России может быть обусловлен не только падением курса рубля, но и повышением стоимости европейских товаров. Инфляция в Европе в феврале выросла до 5,9% в годовом исчислении, сообщает 17 марта Евростат.



Это самый высокий показатель с момента полноценного введения единой европейской валюты в 2002 году. Евростат связывает такое развитие событий со стремительным ростом цен на энергоресурсы на 31,7% по сравнению с 28,8% в январе. Для сравнения: годовые темпы инфляции в январе составляли 5,1%, а годом ранее этот показатель был 1,3%. Самый низкий уровень инфляции зарегистрировали на Мальте, во Франции (4,2%), а самый высокий — в Литве (14,0%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10,0%).

