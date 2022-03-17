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В Белгороде жителей многоэтажки попросили не кормить голубей из-за биолабораторий США

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В Белгороде на подъезде одного из жилых домов повесили объявление с просьбой не кормить голубей, так как они могут быть заражены в биологических лабораториях США на Украине. Фотографию обращения к жильцам начали распространять в соцсетях 17 марта.

Фото: Социальные сети
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«Внимание! На Украине 36 лабораторий США уже более 30 лет заражают птиц и грызунов болезнями (чумы, холеры и пр.), предназначенными для нас. <...> Пожалуйста! Не привлекайте голубей булками! Оберегайте свои (и мою) семьи от заразы», — говорится в написанном от руки объявлении. Как указано там же, авторы — «жильцы первого этажа».

Ранее Минобороны РФ заявило об обнаружении биологических лабораторий на территории Украины. По мнению ведомства, программу по разработке биологического оружия финансировали в США.

Фото: Социальные сети

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Комментарии (17)

Бидон Абамкович
а с перелетными гусями то что делать?
killbeachtrash
Молчаливо глядя через очки...подпись надо было поставить "Zombi".
VKuser2851963
объява прилеплена белыми ценниками , не скотчем и не клеем
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