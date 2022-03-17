В Белгороде жителей многоэтажки попросили не кормить голубей из-за биолабораторий США

В Белгороде на подъезде одного из жилых домов повесили объявление с просьбой не кормить голубей, так как они могут быть заражены в биологических лабораториях США на Украине. Фотографию обращения к жильцам начали распространять в соцсетях 17 марта.
«Внимание! На Украине 36 лабораторий США уже более 30 лет заражают птиц и грызунов болезнями (чумы, холеры и пр.), предназначенными для нас. <...> Пожалуйста! Не привлекайте голубей булками! Оберегайте свои (и мою) семьи от заразы», — говорится в написанном от руки объявлении. Как указано там же, авторы — «жильцы первого этажа».
Ранее Минобороны РФ заявило об обнаружении биологических лабораторий на территории Украины. По мнению ведомства, программу по разработке биологического оружия финансировали в США.