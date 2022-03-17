В Минздраве РФ заявили об отсутствии перебоев с поставками лекарств для ВИЧ-инфицированных

Фармацевтические компании не заявляли о сокращении поставок лекарств для пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками в Россию не наблюдается. Об этом 17 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.
В ведомстве уточнили, что все пациенты, которые состоят на диспансерном учете, могут бесплатно получать препараты, в том числе комбинированные, в объеме, который соответствует критериям современных клинических рекомендаций.
Ранее Счетная палата России заявила о сложной обстановке с ВИЧ-инфекцией в России по итогам 2021 года. Аудиторы рекомендовали правительству закрыть потребность таких людей в тест-системах и лекарствах, а также устранить дефицит врачей-инфекционистов. Согласно официальным данным, в стране лечение получает около