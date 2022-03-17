FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Минздраве РФ заявили об отсутствии перебоев с поставками лекарств для ВИЧ-инфицированных

2
Печать

Фармацевтические компании не заявляли о сокращении поставок лекарств для пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками в Россию не наблюдается. Об этом 17 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что все пациенты, которые состоят на диспансерном учете, могут бесплатно получать препараты, в том числе комбинированные, в объеме, который соответствует критериям современных клинических рекомендаций.

Ранее Счетная палата России заявила о сложной обстановке с ВИЧ-инфекцией в России по итогам 2021 года. Аудиторы рекомендовали правительству закрыть потребность таких людей в тест-системах и лекарствах, а также устранить дефицит врачей-инфекционистов. Согласно официальным данным, в стране лечение получает около 81 % состоящих на диспансерном наблюдении пациентов, это 55 % от числа всех людей, живущих с ВИЧ, при этом доступ к современным комбинированным препаратам есть не более чем у 4 % пациентов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

doorbal_
так же как с сахаром? дефицита нет! нет сахара на прилавках, значит и дефицита нету?
Главный спец по технике консервации
В Багдаде всё спокойно!(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний