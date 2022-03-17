Вовремя успели замириться. Банк «Траст» больше не имеет претензий к «Севкабелю» и наоборот

Арбитражный суд Северо-Западного округа к вечеру 16 марта окончательно утвердил мировое соглашение между банком «Траст» и управляющей компания «Политбюро» — бывшим менеджментом ПО «Севкабель» (в данном случае мы наблюдаем за редкой категорией дел, где отсутствует апелляционная инстанция, а материалы поступают сразу в кассацию).
Так закончился юридический конфликт о несостоятельности завода «Севкабель», о котором неоднократно сообщала «Фонтанка». Если совсем кратко, то, по информации нашего издания, по условиям этого мирового соглашения банк «Траст» согласился на редкое в практике прощение 92% долга завода, а «Политбюро» отказалось от привлечения первых лиц банка к субсидиарной ответственности.
Что касается кредиторов предприятия, то была применена скидка с долга завода до 15% и незначительная отсрочка даты платежа. Важно отметить, что если ранее другие долги не были ничем обеспечены (даже имуществом самого завода, поскольку все оно являлось залогом «Траста») и не имели никакого шанса на погашение в ходе банкротства, то с утверждением мирового соглашения суд указал: новый собственник завода (группа «Акрон») является поручителем по всем долгам. То есть судье было важно, чтобы кредиторы получили больше в результате исполнения мирового соглашения, чем если бы этого мирового не было (масса кредиторки — под 5 млрд рублей).
Похоже, обе стороны забыли о своих длительных усилиях, направленных на бесперспективную капитуляцию друг друга, и наконец повели себя как нормальные участники хозяйственных отношений.