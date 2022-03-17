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Вовремя успели замириться. Банк «Траст» больше не имеет претензий к «Севкабелю» и наоборот

Арбитраж утвердил мировое соглашение между банком «Траст» и менеджментом завода «Севкабель», противостояние между которыми длилось последние два года. При этом кредиторы банкротного петербургского предприятия получат 15%, а это намного больше, чем ничего. Похоже, эта новость о том, как рационализм сегодня побеждает юридическую бюрократию.

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Арбитражный суд Северо-Западного округа к вечеру 16 марта окончательно утвердил мировое соглашение между банком «Траст» и управляющей компания «Политбюро» — бывшим менеджментом ПО «Севкабель» (в данном случае мы наблюдаем за редкой категорией дел, где отсутствует апелляционная инстанция, а материалы поступают сразу в кассацию).

Так закончился юридический конфликт о несостоятельности завода «Севкабель», о котором неоднократно сообщала «Фонтанка». Если совсем кратко, то, по информации нашего издания, по условиям этого мирового соглашения банк «Траст» согласился на редкое в практике прощение 92% долга завода, а «Политбюро» отказалось от привлечения первых лиц банка к субсидиарной ответственности.

Что касается кредиторов предприятия, то была применена скидка с долга завода до 15% и незначительная отсрочка даты платежа. Важно отметить, что если ранее другие долги не были ничем обеспечены (даже имуществом самого завода, поскольку все оно являлось залогом «Траста») и не имели никакого шанса на погашение в ходе банкротства, то с утверждением мирового соглашения суд указал: новый собственник завода (группа «Акрон») является поручителем по всем долгам. То есть судье было важно, чтобы кредиторы получили больше в результате исполнения мирового соглашения, чем если бы этого мирового не было (масса кредиторки — под 5 млрд рублей).

Похоже, обе стороны забыли о своих длительных усилиях, направленных на бесперспективную капитуляцию друг друга, и наконец повели себя как нормальные участники хозяйственных отношений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Андрей К._5e4ce28835681
Так а сам-то завод сохранился? Оборудование и рабочие на месте? Или оборудование уже сдали на металлолом а рабочих уволили? Продукцию-то завод может выпускать?
Oliv
Тут не арбитражу надо рассматривать дело, а следственным органам. Один из лучших производителей кабельной продукции в стране вдруг стал банкротом. Конечно, на месте его цехов жилая недвижимость выглядит намного привлекательнее. Вот только для экономики страны от этого никакой пользы. Если бы несколько лет назад вы спросили любого электрика какой покупать кабель, тут же услышали бы совет – «Севкабель». А если речь идет о специальном кабеле для тех же подлодок ядерного сдерживания, то его в стране мог производить только «Севкабель». Кстати, в этой мутной схеме с участием менеджеров банка «Траст» по банкротству одного из флагманов петербургской промышленности ЦБ принял и свое посильное участие, т.к. управляет банком, а председателем Наблюдательного совета «Траста» является первый заместитель Набиуллиной Ксения Юдаева. В нашей стране развитием экономики заниматься не принято, принято пилить бюджеты и закупать все за рубежом. Теперь, правда, с последним проблемы.
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