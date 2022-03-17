Вовремя успели замириться. Банк «Траст» больше не имеет претензий к «Севкабелю» и наоборот

Арбитражный суд Северо-Западного округа к вечеру 16 марта окончательно утвердил мировое соглашение между банком «Траст» и управляющей компания «Политбюро» — бывшим менеджментом ПО «Севкабель» (в данном случае мы наблюдаем за редкой категорией дел, где отсутствует апелляционная инстанция, а материалы поступают сразу в кассацию).

Так закончился юридический конфликт о несостоятельности завода «Севкабель», о котором неоднократно сообщала «Фонтанка». Если совсем кратко, то, по информации нашего издания, по условиям этого мирового соглашения банк «Траст» согласился на редкое в практике прощение 92% долга завода, а «Политбюро» отказалось от привлечения первых лиц банка к субсидиарной ответственности.