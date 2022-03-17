Российским спортсменам больше не на чем кататься и нечем играть. Как сказались на индустрии санкции

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Российский спорт, помимо отстранений и запретов, столкнулся с другой проблемой. Практически весь инвентарь и оборудование — от клюшек до покрытия беговых дорожек — импортного производства. По понятным причинам доступ ко всему теперь сильно ограничен.

Директор хоккейного клуба «СКА-Серебряные Львы» Олег Зак говорит, что на сегодняшний день проблем с инвентарем нет, но они обязательно наступят уже в самое ближайшее время.

«Мы сейчас как раз смотрим, насколько всё подорожает. Топовые коньки и раньше могли стоить 60 тысяч, а если сейчас они подорожают до ста тысяч, я вообще не понимаю, как это всё будет выглядеть. По запасам пока тоже всё непросто. Например, запаса клюшек у нас особо нет. Мы помогаем пацанам старших возрастов. А форму в нашем клубе в основном родители покупают сами. Сейчас пока еще не ощутили. Но вперед мы смотрим с ужасом», — признается Зак.



Закупаться костюмами для тренеров на следующий сезон в клубе собирались не раньше апреля-мая. Из-за роста цен теперь планируют ускорить этот процесс. Для тренировок подходит форма отечественной фирмы «Луч», но для матчей даже на детском уровне обычно выбирали зарубежные бренды, в частности, американские компании CCM и Bauer. На днях гендиректор Bauer уже сообщил о приостановке деятельности компании в России и Беларуси.

«Думаю, CCM тоже прекратит поставки в ближайшее время: слишком высоки репутационные издержки. И если клюшки у нас худо-бедно научились делать, то отечественная форма отсутствует как явление полностью. Профессиональную экипировку теперь будут возить из Казахстана и Китая, с бешеной накруткой и через посредников. Естественно, имею в виду оригинальную экипировку, а не копии непонятного качества», — говорит Олег Зак.

Клюшки российского производства более или менее приемлемого качества действительно есть. В первую очередь это «Заряд», которые производят в Набережных Челнах. Клюшками этой компании даже играют некоторые хоккеисты в КХЛ. Однако они всё равно уступают зарубежным брендам по многим характеристикам.



«А вот конькам в России альтернативы нет вообще. Может, только для каких-то любителей и детей, но я о них не слышал. Есть российские бренды защитной экипировки. «Крок», например. Вот как раз изучаем ассортимент. Цены там, конечно, хорошие, но насчет качества — не знаю. Надо пробовать. Возможно, для детей до десяти лет пойдет. Раньше мы о таких брендах даже не думали», — говорит Зак.

Похожая ситуация с фигурным катанием. По словам директора СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Татьяны Меньшиковой, на текущий сезон оборудование для школы закупить и даже получить уже успели. Что будет дальше — никто не знает.

«А если нам что-то сейчас срочно понадобилось бы, у нас всё равно денег на это пока нет», — подчеркнула Меньшикова.

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова говорит, что в индивидуальных случаях трудности уже сейчас огромные.

«Школа дает коньки и лезвия только одной моей паре — Мироновой и Устенко. Вторая юниорская пара, которая попала в сборную города, покупает за свой счет как коньки, так и костюмы. Но даже те коньки, которые нам выдают, мы на них не работаем: они нам не подходят. Хотя я постоянно указываю в заявке, что именно нам нужно. Мы пользуемся канадскими коньками Jackson. Поэтому нам приходится выходить на них через свои источники и покупать за наличный расчет. В этом году я успела оплатить 9 февраля две пары ботинок. Получилось 110 тысяч. Сейчас только одна пара стоит почти «сотку». Но получить мы их еще не успели. Вероятно, доставку придется делать или до Казахстана, и просить знакомых оттуда переслать, или до Эстонии, и идти за ними пешком через границу. При этом канадская сторона готова помочь с доставкой в любую точку. В этом смысле проблем с ними нет. А вот англичане, у которых мы заказываем лезвия, вообще перестали отвечать на сообщения. Есть вариант попросить знакомых в Англии просто зайти в магазин и купить, но и тут есть проблема: а как им деньги переслать?» — говорит Соколова.



Страдают даже такие, казалось бы, нетребовательные виды спорта, как легкая атлетика. По словам президента петербургской федерации Юлии Тарасенко, у них тоже всё оборудование импортное.

«Сейчас остановилось вообще всё. Невозможно ничего организовать. И российских аналогов у инвентаря, который нам нужен, нет. Даже для проведения внутренних соревнований необходимо оборудование с сертификатом World Athletics. А оно всё импортное. Цены резко взлетели, логистики никакой нет. «Приморец», «Крестовский» — все планы по обустройству этих стадионов теперь на паузе. Где-то покрытие надо было менять, где-то оборудование, где-то электронику. Списки были огромные. У нас два года не было нормального финансирования. Сейчас вроде должно было пойти, но случилось то, что случилось. Даже элементарные ядро, копье, молот, не говоря уже про барьеры, ямы для прыжков в высоту или сектор для метаний, — это всё импортное», — заявила Тарасенко.

Однако в Дирекции по управлению спортсооружениями заявили, что не всё так плохо.



«Если мы даже что-то планировать будем, будем искать варианты импортозамещения, потому что с поставками теперь всё сложно. Ближе к середине года будем думать, что делать, если, конечно, санкции не отменят. Пока у нас никаких текущих закупок нет. Будем смотреть на наших производителей. Сейчас появилось много заводов, которые делают хорошее оборудование — тренажеры и покрытия. Думаю, что найдем выход. Может, даже лучше будет, чем импортное. Мы справимся», — уверен глава дирекции Игорь Васильев.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

