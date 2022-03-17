Полицейские зашли на «поздний ужин» в итальянский ресторан в центре Петербурга, но туалет был занят

Менеджер итальянского ресторана вызвал полицию в заведение в Центральном районе Петербурга, где клиент забаррикадировался в туалете.
Помимо того, что в 3:30 ночи 16 марта посетитель мешал остальным справить естественную надобность, он угрожал взорвать ресторан, стало известно «Фонтанке» 17 марта.
Наряду полиции удалось вытащить из клозета 41-летнего жителя Липецкой области, который, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.
Мужчину доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве и отправили протрезвляться в камеру для временно задержанных.
Ресторан осмотрели, но ничего взрывоопасного не нашли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.