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Петербург поднялся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19

За последние 24 часа в России насчитали еще 34 819 новых случаев COVID-19. Накануне их было 36 519. Об этом 17 марта сообщает оперативный штаб.

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Суточная заболеваемость в Петербурге опустилась до 1 560 человек (накануне было на 9 больше). Это второй показатель по стране. На первой строчке находится Свердловская область с 1 804 заболевшими. Замыкает тройку Москва с 1 352.

Летальная статистика пополнилась еще 561 смертью (в Петербурге — 28). С начала пандемии коронавирус унес в РФ 363 039 жизней.

Общее число заболевших в России выросло до 17 484 257.

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