Петербург поднялся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19

Суточная заболеваемость в Петербурге опустилась до 1 560 человек (накануне было на 9 больше). Это второй показатель по стране. На первой строчке находится Свердловская область с 1 804 заболевшими. Замыкает тройку Москва с 1 352.



Летальная статистика пополнилась еще 561 смертью (в Петербурге — 28). С начала пандемии коронавирус унес в РФ 363 039 жизней.