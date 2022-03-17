Суточная заболеваемость в Петербурге опустилась до
Летальная статистика пополнилась еще 561 смертью (в Петербурге — 28). С начала пандемии коронавирус унес в РФ
Общее число заболевших в России выросло до
Петербург поднялся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19
За последние 24 часа в России насчитали еще
Суточная заболеваемость в Петербурге опустилась до
Летальная статистика пополнилась еще 561 смертью (в Петербурге — 28). С начала пандемии коронавирус унес в РФ
Общее число заболевших в России выросло до
17 февраля 2022, 11:24Петербург опять первый по суточной заболеваемости коронавирусом. Отрыв от Москвы уже почти 7000
11 марта 2022, 11:45Петербург поднялся на первое место в РФ по суточной заболеваемости COVID-19
04 января 2022, 11:33Петербург снова уступил лидерство Москве по суточной заболеваемости COVID-19
19 ноября 2021, 11:37Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала расти впервые за несколько дней
16 марта 2022, 11:15Петербург поднялся на третье место по суточной заболеваемости COVID-19
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