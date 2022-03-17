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Молодой петербуржец соскучился по «пьяной» езде и взял каршеринг под чужим именем

Сотрудники ГИБДД остановили ранним утром каршеринг во Фрунзенском районе Петербурга. За рулем оказался явно нетрезвый молодой человек, который ранее уже попадал в поле зрения дорожной полиции. Теперь он решил еще и усугубить, взяв машину по чужому аккаунту.

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В 5:20 16 марта у дома 50/48 по проспекту Славы наряд ДПС остановил каршеринговый Volkswagen Polo, сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем машины находился 25-летний неработающий петербуржец с признаками алкогольного опьянения, и управлял автомобилем он под чужим аккаунтом. Пройти медосвидетельствование мужчина при этом отказался.

При проверке выяснилось, что несколько лет назад молодого человека уже лишили водительских прав, причем за то же — отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь в отношении него возбудили уже уголовное дело — по статье 264.1 УК РФ («пьяное» вождение лицом, подвергнутым административному наказанию). Задержанного поместили в изолятор.

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
Тут всё по делу, неужели гайцы за пьянку наказывать начнут?
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