Молодой петербуржец соскучился по «пьяной» езде и взял каршеринг под чужим именем

В 5:20 16 марта у дома 50/48 по проспекту Славы наряд ДПС остановил каршеринговый Volkswagen Polo, сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем машины находился 25-летний неработающий петербуржец с признаками алкогольного опьянения, и управлял автомобилем он под чужим аккаунтом. Пройти медосвидетельствование мужчина при этом отказался.



При проверке выяснилось, что несколько лет назад молодого человека уже лишили водительских прав, причем за то же — отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь в отношении него возбудили уже уголовное дело — по статье 264.1 УК РФ («пьяное» вождение лицом, подвергнутым административному наказанию). Задержанного поместили в изолятор.