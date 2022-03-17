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Зеленая «река» в придорожной канаве. Прокуратура Петербурга потребовала от автомойки прекратить сброс сточных вод

Зеленая жижа в придорожной канаве на улице Коллонтай в Петербурге привлекла внимание городской природоохранной прокуратуры. К дому № 49 приехали с инспекцией.

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«К проведению проверки привлекались специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — сообщили в надзорном ведомстве 17 марта.

Прокуратура Санкт-Петербурга

Было установлено, что через трубу компания «Техносервис» сбрасывает загрязненные воды, использованные во время работы автомойки.

Чтобы запретить организации делать это, природоохранный прокурор обратился в суд. Требования, изложенные им в исковом заявлении, были удовлетворены в полном объеме.

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