Зеленая «река» в придорожной канаве. Прокуратура Петербурга потребовала от автомойки прекратить сброс сточных вод

«К проведению проверки привлекались специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Прокуратура Санкт-Петербурга
Было установлено, что через трубу компания «Техносервис» сбрасывает загрязненные воды, использованные во время работы автомойки.
Чтобы запретить организации делать это, природоохранный прокурор обратился в суд. Требования, изложенные им в исковом заявлении, были удовлетворены в полном объеме.