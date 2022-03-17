FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На юге Петербурга воры оставили гладильщицу без миллионов

10
Печать

Полиция Кировского района Петербурга ищет злоумышленников, которые забрали не только накопления, но и украшения 39-летней петербурженки.

О краже жительница дома 19 по улице Бурцева заявила два дня назад около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 17 марта. По предварительной информации, вернувшись с работы, гладильщица обнаружила, что дверь в её квартиру на первом этаже девятиэтажки вскрыта. Воры унесли сбережения женщины в размере 4,4 млн рублей, а также украшения еще на 100 тысяч.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Teo Piter
Нагладила…
AndrewBarsik
Удивительно - откуда в людях берётся злобная ирония над потерпевшими от преступления? Женщина копила деньги, хранила их в своём жилище, которое неприкосновенно в соответствии с основным Законом. По-видимому, всерьёз верила сказкам о низком уровне преступности. И в одночасье лишилась всех сбережений. Это-трагедия простого, возможного наивного, но ни в чём не виноватого человека, не дававшего никаких поводов к тому, чтобы стать жертвой. Именно на раскрытие таких преступлений и должны направляться все силы правоохранительных органов, а не на охрану "пятачка" у входа в Гостиный двор по вечерам и выходным.
Maik5
Тоже захотели миллионы погладить.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний