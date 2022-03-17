На юге Петербурга воры оставили гладильщицу без миллионов

Полиция Кировского района Петербурга ищет злоумышленников, которые забрали не только накопления, но и украшения 39-летней петербурженки.
О краже жительница дома 19 по улице Бурцева заявила два дня назад около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 17 марта. По предварительной информации, вернувшись с работы, гладильщица обнаружила, что дверь в её квартиру на первом этаже девятиэтажки вскрыта. Воры унесли сбережения женщины в размере 4,4 млн рублей, а также украшения еще на 100 тысяч.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.