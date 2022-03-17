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Велосипедный мастер с «Апрашки» подозревается в насилии над подростком в свой день рождения

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Предприниматель по имени Султан может стать фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. На мужчину накануне заявила петербурженка, об этом «Фонтанке» стало известно 17 марта.

Женщина рассказала, что в районе шести вечера во вторник в подсобке мастерской по ремонту велосипедов и самокатов сотрудник организации, представившийся Азизом, надругался над ее 12-летней дочкой. Оперативники пришли в помещение на Садовой, 28, изъяли постельное белье, следы пальцев рук, а также записи с камер видеонаблюдения.

16 марта вечером на Белы Куна опергруппа задержала 54-летнего владельца мастерской, который во вторник отмечал свой день рождения. Мужчину в реальности зовут Султан, он был доставлен в отдел и помещен в камеру после оформления протокола по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Cashmare
странно, что мастер заголовков не использовал слово "велосипедофил", очень двусмысленно и ёмко бы получилось
265984735
Когда же легализуют проституцию. Не политическую, причём.
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