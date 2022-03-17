Велосипедный мастер с «Апрашки» подозревается в насилии над подростком в свой день рождения

Предприниматель по имени Султан может стать фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. На мужчину накануне заявила петербурженка, об этом «Фонтанке» стало известно 17 марта.

Женщина рассказала, что в районе шести вечера во вторник в подсобке мастерской по ремонту велосипедов и самокатов сотрудник организации, представившийся Азизом, надругался над ее 12-летней дочкой. Оперативники пришли в помещение на Садовой, 28, изъяли постельное белье, следы пальцев рук, а также записи с камер видеонаблюдения.