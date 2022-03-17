Петербуржец накануне личного праздника оказался в больнице, из-за случайности в метро его столкнули с лестницы

Сотрудники полиции метро ищут мужчину, который избил пассажира на станции «Проспект Большевиков». Его случайно задели.
Конфликт произошел накануне около десяти утра в вестибюле, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 марта. Полицию на место вызвала 53-летняя петербурженка. Она рассказала, что шла с 19-летним знакомым по лестнице, которая ведет к эскалатору. Он, по предварительной информации, зацепил плечом мужчину в черной куртке и черных спортивных штанах. Тот разозлился настолько, что несколько раз ударил парня руками и ногами, а потом сбросил его с лестницы.
С серьезными травмами головы молодого человека госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. День рождения, который у петербуржца через пару недель, он скорее всего проведет в стационаре.
Проводится проверка.