FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Twitter вычистил больше 50 тысяч фейков о ситуации на Украине

Печать

Модераторы Twitter пометили как недостоверные или удалили больше 50 тысяч публикаций о военных действиях на территории Украины.

Итоги работы подведены 17 марта. Самый частый фейк — видео старые или сняты в других странах, но выдаются за события на Украине.

Также было удалено 75 тысяч аккаунтов, из которых исходил различного рода спам.

В Twitter добавили, что помимо российских, пометку о государственных СМИ получили несколько белорусских и украинское издание. Также помечаются правительственные учетные записи.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний