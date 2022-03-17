Twitter вычистил больше 50 тысяч фейков о ситуации на Украине

Модераторы Twitter пометили как недостоверные или удалили больше 50 тысяч публикаций о военных действиях на территории Украины.

Итоги работы подведены 17 марта. Самый частый фейк — видео старые или сняты в других странах, но выдаются за события на Украине.

Также было удалено 75 тысяч аккаунтов, из которых исходил различного рода спам.

В Twitter добавили, что помимо российских, пометку о государственных СМИ получили несколько белорусских и украинское издание. Также помечаются правительственные учетные записи.