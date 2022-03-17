Пешеход, которого сбили у станции «Звенигородская», скончался

За рулем «Шевроле», который сбил на пешеходном переходе у «Звенигородской» 20-летнего молодого человека, находился 29-летний нелегальный мигрант.
Пострадавшего, приехавшего в Петербург из Кемеровской области, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 марта, госпитализировали в Мариинскую больницу. Однако несмотря на усилия врачей, около полуночи он скончался.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Водитель «Шевроле» задержан на двое суток.
«Фонтанка» писала, что авария произошла у дома 4 по Звенигородской улице накануне около восьми вечера. Молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу, сбила машина. «Шевроле» после наезда доехал до перекрестка Звенигородской и Загородного проспекта, и только после этого остановился.