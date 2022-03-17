Пешеход, которого сбили у станции «Звенигородская», скончался

За рулем «Шевроле», который сбил на пешеходном переходе у «Звенигородской» 20-летнего молодого человека, находился 29-летний нелегальный мигрант.

Пострадавшего, приехавшего в Петербург из Кемеровской области, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 марта, госпитализировали в Мариинскую больницу. Однако несмотря на усилия врачей, около полуночи он скончался.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Водитель «Шевроле» задержан на двое суток.