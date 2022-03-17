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Пешеход, которого сбили у станции «Звенигородская», скончался

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За рулем «Шевроле», который сбил на пешеходном переходе у «Звенигородской» 20-летнего молодого человека, находился 29-летний нелегальный мигрант.

Пострадавшего, приехавшего в Петербург из Кемеровской области, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 марта, госпитализировали в Мариинскую больницу. Однако несмотря на усилия врачей, около полуночи он скончался.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Водитель «Шевроле» задержан на двое суток.

«Фонтанка» писала, что авария произошла у дома 4 по Звенигородской улице накануне около восьми вечера. Молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу, сбила машина. «Шевроле» после наезда доехал до перекрестка Звенигородской и Загородного проспекта, и только после этого остановился.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

AP-SPb
И хомячки тут же набросились на несчастного гастера. А если бы за рулем был кто-то другой?
Проблема в том, что переход там совершенно идиотский. А народ ломится как будто на встречу с Богом уж очень сильно опаздывают.
Переход там нужно убирать - до светофора 50 метров в одну сторону, 100 в другую. И ставить заборы чтоб неповадно было.
Ренат Хайретдинов
Достали эмигранты водители. Ездит как бог на душу пожелает.
265843015
Бес попутал) забыл что без светофора зебра работает)
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