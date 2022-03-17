В Шушарах задержали нелегала после сообщения о приставаниях к ребенку в маршрутке

Иностранец задержан в Пушкинском районе Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы. О происшествии сообщила женщина, ставшая невольной свидетельницей безобразия. «Фонтанка» узнала подробности 17 марта.
Накануне около шести вечера в дежурную часть главка позвонила петербурженка и сообщила, что у дома 6 по Вилеровскому переулку в Шушарах в маршрутном такси К-3 мужчина пристает к девочке 12 лет. Спустя семь минут на месте был наряд ГИБДД. Сотрудники полиции задержали 42-летнего нелегала из Узбекистана. Спустя несколько часов мать ребенка написала заявление в полицию о том, что ее дочь подверглась насилию.
Материалы переданы следователю СО по Пушкинскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.