Погода в четверг не принесет петербуржцам сюрпризов

Обширный антициклон продолжает влиять на погоду в Петербурге 17 марта. По-прежнему солнечно.

По данным Гидрометцентра, 17 марта в городе до +7 днем и -3 в ночь на пятницу. Весь день будет светить солнце, ожидается практически полный штиль.

Примерно такая же погода будет и в последний день рабочей недели.