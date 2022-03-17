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Погода в четверг не принесет петербуржцам сюрпризов

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Обширный антициклон продолжает влиять на погоду в Петербурге 17 марта. По-прежнему солнечно.

По данным Гидрометцентра, 17 марта в городе до +7 днем и -3 в ночь на пятницу. Весь день будет светить солнце, ожидается практически полный штиль.

Примерно такая же погода будет и в последний день рабочей недели.

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