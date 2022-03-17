Сэкономленное на петербургском финале Лиги чемпионов потратят на «внутрироссийские мероприятия»

Деньги, которые планировалось потратить на организацию международных соревнований, теперь спортивные чиновники пустят на стройку спортивных объектов и чемпионаты внутри страны. Чтобы показать себя, спортсменам предложат турниры с представителями дружественных стран.

О перспективе российского спорта ТАСС 17 марта рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он перечислил, на чем страна экономит, — финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге, чемпионат мира по волейболу, казанская спецолимпиада, чемпионат мира по хоккею (в 2023 году), Всемирная шахматная олимпиада. По словам Чернышенко, экономия — 8 миллиардов рублей. «Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан — строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», — заявил вице-премьер.