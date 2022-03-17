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Сэкономленное на петербургском финале Лиги чемпионов потратят на «внутрироссийские мероприятия»

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Деньги, которые планировалось потратить на организацию международных соревнований, теперь спортивные чиновники пустят на стройку спортивных объектов и чемпионаты внутри страны. Чтобы показать себя, спортсменам предложат турниры с представителями дружественных стран.

О перспективе российского спорта ТАСС 17 марта рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он перечислил, на чем страна экономит, — финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге, чемпионат мира по волейболу, казанская спецолимпиада, чемпионат мира по хоккею (в 2023 году), Всемирная шахматная олимпиада. По словам Чернышенко, экономия — 8 миллиардов рублей. «Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан — строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», — заявил вице-премьер.

Он также пообещал поддержку спортсменам в виде «их участия в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран», а также пообещал подумать над импортозамещением.

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Комментарии (3)

Chekist
Опять денежки попилят на туфтень (которую, внезапно, проведут задним числом и на бумажках только). Это только начало произвола, ибо везде либо РФ выкинули или она сама ушла. Власти могут теперь творить что хотят. Глядишь, и пытки легализуют, и смертную казнь, и взятки, раз экономические преступления попали под амнистию. Дальше запрет на вольнодумие и всяческую критику власти.

Навреное, вот этого и добивались власти. Чтож им это удалось.
Cashmare
какой-нибудь очередной международный форум зажравшихся йурыстов-экономистов сойдёт за внутрироссийское спортивное мероприятие?
274469637
ну и правильно, чего добру пропадать
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