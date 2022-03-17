Съел шесть котлет и ушёл в чужих ботинках. В Ленобласти суд перевёл на казённые харчи голодного вора

Бродяга из Приозерска пригрелся в чужой парадной и под покровом ночи опустошил холодильник семейной пары. Суд нашёл ему новый дом, где не придётся запивать молоком селёдку.
Подробности дела о квартирной краже 16 марта сообщили в Леноблсуде. Согласно материалам, супруги с улицы Кирова в Приозерске забыли закрыть входную дверь февральским вечером, спасавшийся в парадной от зимней стужи 43-летний Владимир счёл это приглашением.
Гостем он оказался тихим, но голодным. Прокравшись на кухню, забрал тарелку с селёдкой, контейнер с шестью котлетами и упаковку молока. В хозяйский пакет полетели пачка сигарет и 640 рублей. На выходе Владимир прихватил мужские ботинки.
Утром жильцы провели ревизию и выставили счёт на 6 тысяч 898 рублей.
«Подсудимый вину признал полностью, дав пояснения, аналогичные вышеуказанным обстоятельствам, добавив, что после совершенного преступления он переобулся в соседнем подъезде, выкинув свою обувь, а украденные деньги потратил на спиртные напитки», — уточнили в пресс-службе.
Владимира признали виновным в краже с причинением значительного ущерба. Приозерский городской суд учёл первую судимость, асоциальный образ жизни, подборку административных правонарушений и определил фигуранта на 8 месяцев в колонию общего режима.
В картотеке этого же суда нашлось несколько административок на полного тёзку. В одной из них сказано, что в апреле прошлого года мужчина унёс из местной «Пятёрочки» сыр и колбасу на 390 рублей. Ему назначили двое суток ареста, которые он отбыл в отделе полиции.