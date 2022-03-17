Съел шесть котлет и ушёл в чужих ботинках. В Ленобласти суд перевёл на казённые харчи голодного вора

Бродяга из Приозерска пригрелся в чужой парадной и под покровом ночи опустошил холодильник семейной пары. Суд нашёл ему новый дом, где не придётся запивать молоком селёдку.



Подробности дела о квартирной краже 16 марта сообщили в Леноблсуде. Согласно материалам, супруги с улицы Кирова в Приозерске забыли закрыть входную дверь февральским вечером, спасавшийся в парадной от зимней стужи 43-летний Владимир счёл это приглашением.



Гостем он оказался тихим, но голодным. Прокравшись на кухню, забрал тарелку с селёдкой, контейнер с шестью котлетами и упаковку молока. В хозяйский пакет полетели пачка сигарет и 640 рублей. На выходе Владимир прихватил мужские ботинки.

