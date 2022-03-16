В Калининграде жители получают СМС с просьбой присылать данные «провокаторов» в связи со спецоперацией на Украине

В Калининграде жители получили СМС от городских властей с просьбой присылать данные «провокаторов» в связи со спецоперацией на Украине. Об этом вечером 16 марта сообщает «Новая газета» со ссылкой на своих читателей в регионе.



Сообщение пришло от городской службы МЧС, однако подписано правительством региона. Получение подобных СМС «Фонтанке» подтвердил местный житель. Ссылка в сообщении ведет на телеграм-бот с буквой Z на аватарке в цветах георгиевской ленточки. В описании сказано, что проект «борется с провокаторами и мошенниками». Пользователи могут сообщить боту «номера телефонов, а также электронные адреса интернет-ресурсов, используемых для осуществления противоправных действий».

