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В Калининграде жители получают СМС с просьбой присылать данные «провокаторов» в связи со спецоперацией на Украине

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В Калининграде жители получили СМС от городских властей с просьбой присылать данные «провокаторов» в связи со спецоперацией на Украине. Об этом вечером 16 марта сообщает «Новая газета» со ссылкой на своих читателей в регионе.

Сообщение пришло от городской службы МЧС, однако подписано правительством региона. Получение подобных СМС «Фонтанке» подтвердил местный житель. Ссылка в сообщении ведет на телеграм-бот с буквой Z на аватарке в цветах георгиевской ленточки. В описании сказано, что проект «борется с провокаторами и мошенниками». Пользователи могут сообщить боту «номера телефонов, а также электронные адреса интернет-ресурсов, используемых для осуществления противоправных действий».

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Комментарии (2)

Piter Russo
К утру выясниться что это тоже фейк.
274501698
Писков предмет темный и исследованию не подлежит (с)
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