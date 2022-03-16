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Сайт МЧС России взломали и разместили сообщения о ситуации на Украине

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Сайт МЧС России вечером 16 марта сначала сообщил неожиданную информацию о спецоперации на Украине, а потом и вовсе перестал работать.

Как убедился корреспондент «Фонтанки», на сайте министерства были опубликованы данные, которые можно расценить как нарушение нового закона по поводу фейков о действиях России на Украине, а также ссылки на ресурсы с подобными сведениями. Судя по всему, ресурс был взломан. Наблюдать запретную информацию, впрочем, россиянам пришлось недолго — вскоре ресурс вовсе перестал работать, при его открытии появляется заглушка «Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы».

Отметим, сайты ГУ МЧС Петербурга и ГУ МЧС Ленобласти грузятся с трудом, но следов взлома на них не заметно.

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Комментарии (8)

VKuser4069393
Слава российским кибервойскам! Они сейчас в котле, на пятачке, в окружении, одни против большинства, стоят в фермопиловых гейтах, но не сдаются!
Ник Приносящий Счастье
Проделки врага. Щупальца укронацизма не дремлют.
zelf
Сами наверное фейкнули.
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