Сайт МЧС России взломали и разместили сообщения о ситуации на Украине

Сайт МЧС России вечером 16 марта сначала сообщил неожиданную информацию о спецоперации на Украине, а потом и вовсе перестал работать.



Как убедился корреспондент «Фонтанки», на сайте министерства были опубликованы данные, которые можно расценить как нарушение нового закона по поводу фейков о действиях России на Украине, а также ссылки на ресурсы с подобными сведениями. Судя по всему, ресурс был взломан. Наблюдать запретную информацию, впрочем, россиянам пришлось недолго — вскоре ресурс вовсе перестал работать, при его открытии появляется заглушка «Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы».

