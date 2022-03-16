В Ленобласти спасатели вытащили мужчину из конвейера. У него сломаны обе ноги

На промышленной площадке в Лодейном Поле в Ленобласти мужчина получил серьезные травмы. Как сообщили в региональной аварийно-спасательной службе, работник застрял ногами в транспортерной линии.



По данным 47news, около двух часов дня 16 марта сигнал об инциденте поступил в экстренные службы. Мужчина 50 лет застрял в конструкции, работавшей в качестве конвейера на местном предприятии. По предварительной информации, у пострадавшего зафиксировали переломы обеих ног.