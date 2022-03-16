FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Ленобласти спасатели вытащили мужчину из конвейера. У него сломаны обе ноги

0
Печать

На промышленной площадке в Лодейном Поле в Ленобласти мужчина получил серьезные травмы. Как сообщили в региональной аварийно-спасательной службе, работник застрял ногами в транспортерной линии.

По данным 47news, около двух часов дня 16 марта сигнал об инциденте поступил в экстренные службы. Мужчина 50 лет застрял в конструкции, работавшей в качестве конвейера на местном предприятии. По предварительной информации, у пострадавшего зафиксировали переломы обеих ног.

В аварийно-спасательной службе уточнили, что на месте происшествия работали дежурные смены ПСО Лодейного Поля и 132-й пожарной части Ленобласти, которые вытащили мужчину и передали бригаде скорой помощи. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний