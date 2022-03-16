Под Петербургом скорая не пропустила «Ситроен». Водитель проложил дорогу кулаками и газом

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, спор о ПДД разгорелся между фельдшером и водителем незадолго до девяти часов вечера 16 марта. Скорая, высаживая человека, остановилась так, что путей объезда не смог найти «Ситроен».



Время, по всей видимости, поджимало, водитель потребовал уступить, но понимания не встретил.



«Завязался конфликт, в результате которого водитель иномарки сломал зеркало автомобиля скорой помощи и распылил газовый баллончик в лицо медицинских работников. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — рассказали в полицейском главке.

