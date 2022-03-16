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Под Петербургом скорая не пропустила «Ситроен». Водитель проложил дорогу кулаками и газом

Полиция Всеволожского района Ленинградской области ищет водителя с замашками хозяина дорог. Свои права он утверждал, ломая карету скорой помощи.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, спор о ПДД разгорелся между фельдшером и водителем незадолго до девяти часов вечера 16 марта. Скорая, высаживая человека, остановилась так, что путей объезда не смог найти «Ситроен».

Время, по всей видимости, поджимало, водитель потребовал уступить, но понимания не встретил.

«Завязался конфликт, в результате которого водитель иномарки сломал зеркало автомобиля скорой помощи и распылил газовый баллончик в лицо медицинских работников. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — рассказали в полицейском главке.

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Комментарии (14)

274501698
На Батьковщину ехал сто пудов
Rozenkrantz
если на Ситроене была буква Z, то медики еще и извиняться будут
Ник Приносящий Счастье
Просто так зеркала не ломают и перец не пылят. Значит дрались.
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