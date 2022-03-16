ФРС США повысила процентную ставку впервые за четыре года

Федеральная резервная система США (ФРС, аналог Центробанка) повысила ключевую ставку впервые с 2018 года. Как говорится в решении ведомства от 16 марта, процентная ставка по федеральным кредитным средствам повышается на 25 базисных пунктов — до 0,25%-0,5% годовых.



Таким образом ФРС надеется побороть растущую инфляцию, уточняется в сообщении. Ранее глава ведомства Джером Пауэлл уже предупреждал о грядущем решении, так что неожиданностью для рынков оно не стало. Сразу после объявления о повышении ставки индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite показали незначительный рост.

