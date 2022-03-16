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ФРС США повысила процентную ставку впервые за четыре года

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Федеральная резервная система США (ФРС, аналог Центробанка) повысила ключевую ставку впервые с 2018 года. Как говорится в решении ведомства от 16 марта, процентная ставка по федеральным кредитным средствам повышается на 25 базисных пунктов — до 0,25%-0,5% годовых.

Таким образом ФРС надеется побороть растущую инфляцию, уточняется в сообщении. Ранее глава ведомства Джером Пауэлл уже предупреждал о грядущем решении, так что неожиданностью для рынков оно не стало. Сразу после объявления о повышении ставки индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite показали незначительный рост.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Для ряда американских банков ставка была 0,0 до повышения.
Главный спец по технике консервации
Ничего в бизнесе не понимают..
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