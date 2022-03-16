США выделяют помощь Украине на 800 млн долларов

Оборудование для обеспечения безопасности выделяют США Украине. Общие объявленные за минувшую неделю траты Вашингтона на военную помощь Киеву достигли миллиарда долларов.

О готовности передать от минобороны США украинской армии оборонительное вооружение 16 марта заявил президент Джо Байден, его цитирует CNN. Он отметил, что планируется передать противотанковые и зенитные ракеты. Отмечается, что помощь не включает поставку систем для организации бесполетной зоны.

Стоимость запланированного для передачи вооружения оценивается в 800 млн долларов, а всего речь идет о миллиарде.