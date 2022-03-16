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Роскомнадзор потребовал у YouTube разблокировать телеканал «Спас» — он укрепляет дух

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Объяснений о причинах блокировки в YouTube православного телеканала «Спас» требует у Google LLC Роскомнадзор. Регулятор требует снять ограничения.

РКН 16 марта отмечает, что блокировка нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации». Ограничения, по мнению регулятора, неприемлемы в отношении всех российских СМИ, но у «Спаса» особый статус, способствующий «формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ Российского государства».

Снять ограничения РКН требует в максимально короткие сроки.

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Комментарии (26)

Local
Укрепляет дух "Спас"-
Это раз,
Воюет против колдовства-
Это два,
Вслух читает Псалтири-
Это три,
Твердит о православном мире-
Получается четыре,
Рекламирует колечки,сбитень,
курточки и свечки,
Чтобы денюшку собрать-
Это пять!!!
AndrewBarsik
Последнее китайское предупреждение РоскомПозора свободному миру
alex_k
и где эти укрепления духовно нравственных основ? Вот ты, роскомнадзор, ответь прямо, занимаешься покаянием? Борешься со страстями? Или одно пустословие, как и у большинства лишь по имени православных?
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