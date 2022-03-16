Роскомнадзор потребовал у YouTube разблокировать телеканал «Спас» — он укрепляет дух

Объяснений о причинах блокировки в YouTube православного телеканала «Спас» требует у Google LLC Роскомнадзор. Регулятор требует снять ограничения.
РКН 16 марта отмечает, что блокировка нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации». Ограничения, по мнению регулятора, неприемлемы в отношении всех российских СМИ, но у «Спаса» особый статус, способствующий «формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ Российского государства».
Снять ограничения РКН требует в максимально короткие сроки.