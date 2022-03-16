Сенатор Клишас: Законодатели не будут возвращаться к теме смертной казни

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заверил, что Россия исполнит обязательства по принятым решениям ЕСПЧ, а законодатели не будут обсуждать возвращение смертной казни.
Позицию парламента Клишас привел в разговоре с РБК 16 марта. Он напомнил, что мораторий на смертную казнь был введен Конституционным судом и это решение непреодолимо для законодателей.
Сенатор также заверил, что Россия исполнит все решения Европейского суда по правам человека, принятые до выхода страны из Совета Европы.
Страна была исключена из Совета 16 марта, у здания в Страсбурге спустили российский флаг. Это первый случай исключения членов СЕ за его историю.