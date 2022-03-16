Сенатор Клишас: Законодатели не будут возвращаться к теме смертной казни

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заверил, что Россия исполнит обязательства по принятым решениям ЕСПЧ, а законодатели не будут обсуждать возвращение смертной казни.

Позицию парламента Клишас привел в разговоре с РБК 16 марта. Он напомнил, что мораторий на смертную казнь был введен Конституционным судом и это решение непреодолимо для законодателей.

Сенатор также заверил, что Россия исполнит все решения Европейского суда по правам человека, принятые до выхода страны из Совета Европы.