На Московском вокзале пассажиры полчаса ждали, пока починят их «Сапсан». Потерянное время нагоняют в пути

Присматриваться к ассортименту магазинчиков и изучать архитектуру Московского вокзала дольше запланированного пришлось пассажирам «Сапсана», который 16 марта выбился из графика перед отправлением из Петербурга.
О сбое в расписании «Фонтанке» сообщил читатель, рассчитывавший в 17:10 выехать в Москву на поезде № 777. По его словам, через полчаса состав всё ещё стоял на платформе.
«Что-то с энергосистемой и тормозами, но ничего не говорят», — рассказал пассажир.
Судя по ответу ОЖД, «Сапсан» тронулся почти сразу, как было отправлено письмо. Задержку объяснили технической неисправностью, которая «была оперативно устранена».
«Задержка отправления поезда составила 32 минуты. Специалисты Октябрьской железной дороги предпримут необходимые меры для минимизации времени опоздания поезда в пути следования. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании.