На Московском вокзале пассажиры полчаса ждали, пока починят их «Сапсан». Потерянное время нагоняют в пути

Присматриваться к ассортименту магазинчиков и изучать архитектуру Московского вокзала дольше запланированного пришлось пассажирам «Сапсана», который 16 марта выбился из графика перед отправлением из Петербурга.

О сбое в расписании «Фонтанке» сообщил читатель, рассчитывавший в 17:10 выехать в Москву на поезде № 777. По его словам, через полчаса состав всё ещё стоял на платформе.

«Что-то с энергосистемой и тормозами, но ничего не говорят», — рассказал пассажир.

Судя по ответу ОЖД, «Сапсан» тронулся почти сразу, как было отправлено письмо. Задержку объяснили технической неисправностью, которая «была оперативно устранена».