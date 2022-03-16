На Обводном задержали иностранца, которого разыскивали за вовлечение в проституцию и порноматериалы с несовершеннолетним

В Петербурге задержали скрывшегося от суда 22-летнего иностранца, находящегося в федеральном розыске. Ему вменяют вовлечение в проституцию, а также изготовление и распространение порнографических материалов — причем с изображением несовершеннолетнего.

Как сообщает 16 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчину доставили в отдел полиции. Ему избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Отмечается, что о поимке сообщили инициатору розыска. По данным «Фонтанки», это Белоруссия.