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Суд в Петербурге обязал горожанина, заявившего о готовности взорвать дом, пройти лечение от наркомании

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Суд в Петербурге огласил приговор в отношении горожанина, который ранним декабрьским утром прошлого года позвонил в экстренные службы и сообщил, что якобы собирается взорвать дом 50 на Будапештской улице. На другом конце провода услышали не совсем четкую речь — позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили 16 марта в объединенной пресс-службе судов города, «минер» признал вину и раскаялся в содеянном, а также напомнил, что страдает хроническими заболеваниями. Известно, что ранее он уже был судим. По статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

В течение этого периода мужчине запрещено будет уходить из места проживания с 23:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, помимо этого он не сможет выезжать за пределы территории муниципального образования и изменять место своего пребывания.

Вдобавок к этому горожанина обязали пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию сроком на год.

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