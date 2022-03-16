Суд в Петербурге обязал горожанина, заявившего о готовности взорвать дом, пройти лечение от наркомании

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении горожанина, который ранним декабрьским утром прошлого года позвонил в экстренные службы и сообщил, что якобы собирается взорвать дом 50 на Будапештской улице. На другом конце провода услышали не совсем четкую речь — позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщили 16 марта в объединенной пресс-службе судов города, «минер» признал вину и раскаялся в содеянном, а также напомнил, что страдает хроническими заболеваниями. Известно, что ранее он уже был судим. По статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

